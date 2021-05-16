Дарко Йевтич
№28
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рубин
Возраст
28
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
45'
45'
45'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
45'
минуты: 1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 87' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
73'
73'
73'
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
73'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021 08 марта 2021 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
22'
22'
22'
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
48'
48'
48'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 56'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 56' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
0
Ростов
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
69'
69'
69'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 16:30
69'
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
64'
68'
64'
68'
64'
68'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
90'
90'
90'
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Рубин
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур