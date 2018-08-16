Мирко Сальви
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
27
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
Люцерн
1 : 3
Олимпиакос
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Люцерн
1
Олимпиакос
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Олимпиакос
4 : 0
Люцерн
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Олимпиакос
4
Люцерн
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд