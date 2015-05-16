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Клейтон (Клейтон Рафаэль Лима да Силва)
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
Тюмень
3 : 0
Балтика
16.05.2015
16 мая 2015
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Тюмень
3
Балтика
0
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
Тюмень
5 : 1
Сахалин
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 51'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
5
Сахалин
1
минуты: 1' - 51' / Россия. ФНЛ, 28 тур
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
Тюмень
2 : 1
Тосно
90'
90'
90'
90'
90'
90'
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:00
90'
минуты: 64' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Тюмень
2
Тосно
1
минуты: 64' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
14.03.2015
14 марта 2015
сб
11:00
Луч
1 : 1
Тюмень
14.03.2015
14 марта 2015
сб
11:00
минуты: 1' - 34'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Луч
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 34' / Россия. ФНЛ, 22 тур
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
Тюмень
0 : 1
Крылья Советов
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тюмень
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
Тюмень
0 : 0
Сочи
57'
57'
57'
14.11.2014
14 нояб. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Тюмень
0
Сочи
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 19 тур
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Тюмень
2 : 1
Волга
23'
23'
23'
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
23'
минуты: 1' - 71'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Тюмень
2
Волга
1
минуты: 1' - 71' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
Балтика
1 : 1
Тюмень
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 76'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Тюмень
1
минуты: 1' - 76' / Россия. ФНЛ, 16 тур
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
Тюмень
0 : 1
Анжи
19.10.2014
19 окт. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тюмень
0
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
27', 51'
27', 51'
27', 51'
05.10.2014
05 окт. 2014
вс
14:00
27', 51'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
Сахалин
0 : 0
Тюмень
38'
38'
38'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Сахалин
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тюмень
3 : 1
Химик
18'
18'
18'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
18'
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Тюмень
3
Химик
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Тюмень
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур