Макелеле (Леандро Дос Сантос Де Жезус)
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Хапоэль
2 : 0
Академика
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хапоэль
2
Академика
0
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Академика
2 : 0
Атлетико
90'
90'
90'
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Академика
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Атлетико
2 : 1
Академика
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Атлетико
2
Академика
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
Академика
1 : 1
Хапоэль
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 69' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Академика
1
Хапоэль
1
минуты: 69' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Виктория
3 : 1
Академика
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Виктория
3
Академика
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур