Виктор Клонаридис
№7
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Возраст
28
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
Трабзонспор
0 : 2
АЕК
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Трабзонспор
0
АЕК
2
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:15
Университатя
0 : 2
АЕК
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Университатя
0
АЕК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд