Эфе Эмброуз
№4
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
190
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
44'
44'
44'
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мольде
3
Хиберниан
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
Хиберниан
0 : 0
Мольде
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хиберниан
0
Мольде
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
64'
64'
64'
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
64'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:45
Рунавик
4 : 6
Хиберниан
1'
50'
1'
50'
1'
50'
19.07.2018 19 июля 2018 чт 21:45
1'
50'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Рунавик
4
Хиберниан
6
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд