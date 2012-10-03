Брайан Карраско
№17
Защитник
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Команда
Возраст
30
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
Динамо
2 : 0
Динамо
03.10.2012 03 окт. 2012 ср 21:45
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Динамо
2
Динамо
0
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
Динамо
0 : 2
Порту
18.09.2012 18 сент. 2012 вт 21:45
минуты: 67' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Порту
2
минуты: 67' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур