Огужан Айнаоглу
№13
Нападающий
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Команда
Нордшелланд
Возраст
29
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
Нордшелланд
2 : 5
Шахтер
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
минуты: 80' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Нордшелланд
2
Шахтер
5
минуты: 80' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур