Лассе Петри
№6
Полузащитник
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Команда
Нордшелланд
Возраст
28
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 19:00
Зенит
5 : 0
Нордшелланд
07.08.2013 07 авг. 2013 ср 19:00
был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Зенит
5
Нордшелланд
0
был в запасе