Лоренцо Мельгарехо
№25
Полузащитник
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Команда
Возраст
30
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2020 09 марта 2020 пн 16:30
Спартак
0 : 1
Краснодар
09.03.2020 09 марта 2020 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
0
Краснодар
1
был в запасе
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0
Спартак
2
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1
Ростов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
1
Спартак
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
Урал
0 : 0
Спартак
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Урал
0
Спартак
0
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Крылья Советов
0
был в запасе
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Спартак
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
Локомотив
0 : 3
Спартак
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 19:00
Краснодар
2 : 1
Спартак
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
2
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 17:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
1
Спартак
0
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
01.09.2019 01 сент. 2019 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
0
Зенит
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019 19 авг. 2019 пн 20:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
ЦСКА
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 21:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 21:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
1
Спартак
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019 13 июля 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
1
Сочи
0
был в запасе