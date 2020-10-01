Виктор Фишер
№14
Нападающий
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Команда
Копенгаген
Возраст
26
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
Копенгаген
0 : 1
Риека
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Копенгаген
0
Риека
1
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Пяст
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Копенгаген
3
Пяст
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Гетеборг
1 : 2
Копенгаген
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гетеборг
1
Копенгаген
2
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд