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Митчелл Дийкс
№35
Защитник
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Команда
Болонья
Возраст
28
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
Верона
2 : 2
Болонья
52'
52'
52'
17.05.2021
17 мая 2021
пн
21:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Болонья
2
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Болонья
0 : 2
Дженоа
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 36 тур
Болонья
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 35 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Болонья
1 : 1
Торино
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1
Торино
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 87'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
минуты: 1' - 87' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Интер
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
0
Интер
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
Кротоне
2 : 3
Болонья
23'
23'
23'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 28 тур
Кротоне
2
Болонья
3
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
Болонья
3 : 1
Сампдория
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
3
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
Болонья
1 : 1
Беневенто
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 2
Милан
24'
24'
24'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
62'
62'
62'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
Болонья
1 : 0
Верона
54'
54'
54'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Болонья
1
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе