Стефано Денсвил
№24
Защитник
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Команда
Болонья
Возраст
28
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Фиорентина
0 : 0
Болонья
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
0
Болонья
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Болонья
2 : 2
Аталанта
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
2
Аталанта
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
Торино
1 : 1
Болонья
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1
Болонья
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 0
Кротоне
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1
Кротоне
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 2
Болонья
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Сампдория
1
Болонья
2
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
Болонья
0 : 1
Наполи
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
0
Наполи
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 7 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур