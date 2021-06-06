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Лига чемпионов
РПЛ
Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
Украина
MMA
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Фигурное катание
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Материалы
Хоккей
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Йоэл Велтман
№2
Защитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
29
Рост
179
Вес
75
У него индонезийское происхождение, это стало известно после прохождения теста ДНК в «Аяксе». Велтман пошутил, что теперь ничего не помешает ему выступать за сборную Индонезии.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига наций. лига а
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
2020
06.06.2021
06 июня 2021
вс
19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021
06 июня 2021
вс
19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
был в запасе
02.06.2021
02 июня 2021
ср
21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021
02 июня 2021
ср
21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
был в запасе