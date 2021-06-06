Йоэл Велтман
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Брайтон & Хов
Возраст
29
Рост
179
Вес
75
У него индонезийское происхождение, это стало известно после прохождения теста ДНК в «Аяксе». Велтман пошутил, что теперь ничего не помешает ему выступать за сборную Индонезии.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
был в запасе
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
был в запасе