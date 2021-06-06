Йоэл Велтман №2 Защитник Подписаться

Возраст 29

Рост 179

Вес 75

У него индонезийское происхождение, это стало известно после прохождения теста ДНК в «Аяксе». Велтман пошутил, что теперь ничего не помешает ему выступать за сборную Индонезии.