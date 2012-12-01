Виктор Фукс
№34
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:00
Валенсия
2 : 5
Реал Сосьедад
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
5
был в запасе
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 20:50
Реал Сосьедад
2 : 0
Сарагоса
16.09.2012 16 сент. 2012 вс 20:50
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Реал Сосьедад
2
Сарагоса
0
был в запасе