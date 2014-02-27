Микки ван дер Харт
№1
Вратарь
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Команда
Зволле
Возраст
26
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
Зальцбург
3 : 1
Аякс
56'
56'
56'
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
56'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
3
Аякс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала