Брам Нуйтинк
№17
Защитник
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Команда
Удинезе
Возраст
31
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
Удинезе
1 : 2
Ювентус
02.05.2021 02 мая 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Удинезе
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
Беневенто
2 : 4
Удинезе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Беневенто
2
Удинезе
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 79'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
минуты: 1' - 79' / Италия. Серия А, 32 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Кротоне
1 : 2
Удинезе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Кротоне
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Торино
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
0
Торино
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Аталанта
3 : 2
Удинезе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
3
Удинезе
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Лацио
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
Дженоа
1 : 1
Удинезе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Дженоа
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Милан
1 : 1
Удинезе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Фиорентина
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Фиорентина
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
80'
80'
80'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
80'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
Удинезе
1 : 1
Аталанта
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Аталанта
1
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 43'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
минуты: 1' - 43' / Италия. Серия А, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
Лацио
1 : 3
Удинезе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур