Дави Руф
№33
Вратарь
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Команда
Гент
Возраст
27
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
Хоффенхайм
4 : 1
Гент
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Хоффенхайм
4
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур