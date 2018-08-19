Панайотис Влаходимос
№7
Нападающий
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Команда
Сонненхоф Гросаспах
Возраст
29
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
Ним
3 : 1
Марсель
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Ним
3
Марсель
1
был в запасе
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
Анжер
3 : 4
Ним
11.08.2018 11 авг. 2018 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Анжер
3
Ним
4
был в запасе