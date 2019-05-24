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Баптист Валетт
№1
Вратарь
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Команда
Нанси
Возраст
28
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Ним
2 : 3
Лион
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ним
2
Лион
3
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Ним
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Генгам
2
Ним
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 3
Ним
04.05.2019
04 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Реймс
0
Ним
3
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Лилль
5 : 0
Ним
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
5
Ним
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 1
Бордо
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
2
Бордо
1
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
18:00
Марсель
2 : 1
Ним
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
2
Ним
1
был в запасе
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
20:00
Ним
3 : 1
Ренн
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
3
Ренн
1
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
Ним
2 : 0
Кан
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2
Кан
0
был в запасе
01.04.2019
01 апр. 2019
пн
21:30
Сент-Этьен
2 : 1
Ним
01.04.2019
01 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2
Ним
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Ним
2 : 2
Страсбур
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
2
Страсбур
2
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:00
Амьен
2 : 1
Ним
09.03.2019
09 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Амьен
2
Ним
1
был в запасе
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:00
Ним
1 : 1
Монпелье
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ним
1
Монпелье
1
был в запасе
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Ницца
2 : 0
Ним
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
2
Ним
0
был в запасе
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
Ним
3 : 1
Анжер
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ним
3
Анжер
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Тулуза
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
0
Тулуза
1
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Ренн
4 : 0
Ним
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
4
Ним
0
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
Ним
2 : 3
Лилль
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Ним
2
Лилль
3
был в запасе
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
Кан
1 : 2
Ним
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1
Ним
2
был в запасе
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
Ним
3 : 0
Амьен
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
3
Амьен
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Страсбур
0 : 1
Ним
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
0
Ним
1
был в запасе
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