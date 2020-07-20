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Коронавирус
Кристиан Атсу
№11
Нападающий
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Команда
Ньюкасл Юнайтед
Возраст
29
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2014/2015
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
20.07.2020
20 июля 2020
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон & Хов
0
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
Уотфорд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.07.2020
11 июля 2020
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Уотфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
Манчестер Сити
5 : 0
Ньюкасл Юнайтед
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Сити
5
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
Арсенал
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Норвич Сити
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Норвич Сити
0
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Эвертон
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Челси
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Челси
0
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
67'
67'
67'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Лестер Сити
01.01.2020
01 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Лестер Сити
3
был в запасе
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Эвертон
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Эвертон
2
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
4
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Бернли
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
05.12.2019
05 дек. 2019
чт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Манчестер Сити
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Манчестер Сити
2
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
Вест Хэм
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
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