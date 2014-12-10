Келвин (Келвин Матеус Де Оливейра)
№28
Нападающий
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Команда
Палмейрас
Возраст
28
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
Порту
1 : 1
Шахтер
10.12.2014 10 дек. 2014 ср 22:45
минуты: 53' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Порту
1
Шахтер
1
минуты: 53' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур