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Лига чемпионов
РПЛ
Северная Македония
Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
Лига Европы
Лионель Месси
Украина
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
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Баскетбол
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Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Тагир Мусалов
№75
Нападающий
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Команда
Анжи
Возраст
27
Рост
183
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
Анжи
1 : 0
Амкар
21.07.2017
21 июля 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Анжи
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур