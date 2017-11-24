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Коронавирус
Вандерсон (Франсишко Карнейро)
№14
Нападающий
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Команда
Аланьяспор
Возраст
35
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
Амкар
2 : 1
Динамо
24.11.2017
24 нояб. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар
2
Динамо
1
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
Урал
2 : 2
Динамо
03.11.2017
03 нояб. 2017
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
2
Динамо
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0
Динамо
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:30
Локомотив
3 : 0
Динамо
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
3
Динамо
0
был в запасе
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0
ЦСКА
0
минуты: 1' - 66' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
Арсенал
1 : 0
Динамо
15.09.2017
15 сент. 2017
пт
19:30
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Динамо
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 0
Зенит
84'
84'
84'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0
Зенит
0
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Краснодар
2 : 0
Динамо
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
2
Динамо
0
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
Динамо
1 : 1
Уфа
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
17:30
минуты: 57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
1
Уфа
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
Анжи
1 : 3
Динамо
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Анжи
1
Динамо
3
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:30
Динамо
3 : 0
Амкар
82'
82'
82'
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
17:30
82'
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Динамо
3
Амкар
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
29.07.2017
29 июля 2017
сб
20:00
Ахмат
2 : 0
Динамо
29.07.2017
29 июля 2017
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2
Динамо
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
Динамо
0 : 1
Урал
23.07.2017
23 июля 2017
вс
17:30
минуты: 51' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Урал
1
минуты: 51' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
Динамо
2 : 2
Спартак
18.07.2017
18 июля 2017
вт
19:30
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо
2
Спартак
2
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур