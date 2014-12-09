Вейсел Сары
№88
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
32
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Галатасарай
1 : 4
Арсенал
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Арсенал
4
был в запасе
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Андерлехт
2 : 0
Галатасарай
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Андерлехт
2
Галатасарай
0
был в запасе
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Арсенал
4 : 1
Галатасарай
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 69'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
4
Галатасарай
1
минуты: 1' - 69' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Галатасарай
1 : 1
Андерлехт
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Галатасарай
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур