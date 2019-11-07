Салих Дурсун
№24
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Возраст
29
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
07.11.2019 07 нояб. 2019 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур