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Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
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Лионель Месси
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Коронавирус
Махмут Текдемир
№5
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
33
Рост
178
Вес
72
15 лет играет в одном и том же клубе – «Истанбуле». Более 400 матчей.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
10'
10'
10'
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 89'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 89' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
79'
79'
79'
02.12.2020
02 дек. 2020
ср
20:55
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Истанбул Башакшехир
85'
85'
85'
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020
20 окт. 2020
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе