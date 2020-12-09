Махмут Текдемир
№5
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Возраст
33
Рост
178
Вес
72
15 лет играет в одном и том же клубе – «Истанбуле». Более 400 матчей.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
ПСЖ
5 : 1
Истанбул Башакшехир
10'
10'
10'
09.12.2020 09 дек. 2020 ср 20:55
минуты: 1' - 89'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСЖ
5
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 89' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 20:55
Истанбул Башакшехир
3 : 4
РБ Лейпциг
79'
79'
79'
02.12.2020 02 дек. 2020 ср 20:55
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Истанбул Башакшехир
3
РБ Лейпциг
4
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Истанбул Башакшехир
85'
85'
85'
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
РБ Лейпциг
2 : 0
Истанбул Башакшехир
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
РБ Лейпциг
2
Истанбул Башакшехир
0
был в запасе