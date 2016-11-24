Айкут Демир
№5
Защитник
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Команда
Османлыспор
Возраст
32
Рост
180
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Стяуа
2 : 1
Османлыспор
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Стяуа
2
Османлыспор
1
был в запасе
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Вильярреал
1 : 2
Османлыспор
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Вильярреал
1
Османлыспор
2
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Османлыспор
2 : 2
Вильярреал
90'
90'
90'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Османлыспор
2
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
Османлыспор
2 : 0
Стяуа
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Османлыспор
2
Стяуа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур