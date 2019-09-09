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Федор Кудряшов
Криштиану Роналду
Антон Шунин
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Олимпиада
Коронавирус
Гиоргос Василиу
№88
Защитник
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Команда
Аполлон
Возраст
36
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Сан-Марино
0 : 4
Кипр
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Сан-Марино
0
Кипр
4
был в запасе
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Россия
1 : 0
Кипр
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Россия
1
Кипр
0
был в запасе
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
был в запасе
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
Кипр
0 : 2
Бельгия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Кипр
0
Бельгия
2
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
Кипр
5 : 0
Сан-Марино
21.03.2019
21 марта 2019
чт
20:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Кипр
5
Сан-Марино
0
был в запасе