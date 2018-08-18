Альбан Меха
№17
Полузащитник
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Команда
Коньяспор
Возраст
35
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
Эльверсберг
0 : 1
Вольфсбург
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/32 финала
Эльверсберг
0
Вольфсбург
1
был в запасе