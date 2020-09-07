Армандо Садику
№9
Нападающий
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Команда
Малага
Возраст
30
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
Белоруссия
0 : 2
Албания
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Белоруссия
0
Албания
2
был в запасе