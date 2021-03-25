Людовик Клементе
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
был в запасе