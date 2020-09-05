Хенрик Оямаа
№7
Нападающий
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Команда
Мазервелл
Возраст
30
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Эстония
0 : 1
Грузия
53'
53'
53'
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Эстония
0
Грузия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур