Бауржан Джолчиев
№22
Нападающий
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Команда
Астана
Возраст
31
Рост
190
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Галатасарай
1 : 1
Астана
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
минуты: 74' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Астана
1
минуты: 74' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 18:00
Астана
0 : 0
Атлетико
60'
60'
60'
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Астана
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
Астана
2 : 2
Галатасарай
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 19:00
минуты: 1' - 78'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Астана
2
Галатасарай
2
минуты: 1' - 78' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
24'
24'
24'
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 81'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
минуты: 1' - 81' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур