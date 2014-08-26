Герман Малиньш
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
33
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2014 26 авг. 2014 вт 21:45
БАТЭ
3 : 0
Слован
26.08.2014 26 авг. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
БАТЭ
3
Слован
0
был в запасе
20.08.2014 20 авг. 2014 ср 21:45
Слован
1 : 1
БАТЭ
20.08.2014 20 авг. 2014 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Квалификация, 4 раунд
Слован
1
БАТЭ
1
был в запасе