Ибрахим Сехич
№13
Вратарь
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Команда
Карабах
Возраст
32
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Дания
2 : 0
Босния и Герцеговина
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Дания
2
Босния и Герцеговина
0
был в запасе