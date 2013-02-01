Али Гекдемир
№51
Защитник
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Команда
Возраст
29
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 22:30
Вердер
2 : 0
Ганновер-96
01.02.2013 01 февр. 2013 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
2
Ганновер-96
0
был в запасе