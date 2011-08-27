Сирил Энньон
№33
Полузащитник
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Команда
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
0 : 0
Брест
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ницца
0
Брест
0
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Ницца
1 : 1
Тулуза
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1
Тулуза
1
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур