Фредерик Соренсен
№30
Защитник
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Команда
Кельн
Возраст
29
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
РБ Лейпциг
0 : 0
Кельн
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
0
Кельн
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кельн
2
Вольфсбург
2
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
Кельн
1 : 2
Унион
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
1
Унион
2
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:30
Вердер
1 : 1
Кельн
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
1
Кельн
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Бавария
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кельн
1
Бавария
2
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
Кельн
1 : 1
Айнтрахт
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
1
Айнтрахт
1
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Кельн
1 : 3
Боруссия
90'
90'
90'
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Арминия
1 : 0
Кельн
90'
90'
90'
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Арминия
1
Кельн
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур