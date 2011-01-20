Бруно Монтелонго
№87
Защитник
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Команда
Возраст
33
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.01.2011 20 янв. 2011 чт 23:00
Милан
3 : 0
Бари
20.01.2011 20 янв. 2011 чт 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3
Бари
0
был в запасе