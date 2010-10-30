Михаэль Штукманн
№38
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
Кайзерслаутерн
3 : 0
Боруссия
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
3
Боруссия
0
был в запасе