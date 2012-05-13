Алекс Перес
№24
Защитник
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Команда
Спортинг
Возраст
29
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Хетафе
0 : 2
Сарагоса
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
0
Сарагоса
2
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 38 тур