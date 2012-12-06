Юлиан Ридель
№32
Полузащитник
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Команда
Возраст
29
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
Байер
1 : 0
Русенборг
65'
65'
65'
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 23:05
65'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Байер
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур