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Таулант Джака
№34
Полузащитник
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Команда
Базель
Возраст
30
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2013/2014
2010/2011
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
Шахтер
4 : 1
Базель
11.08.2020
11 авг. 2020
вт
22:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Шахтер
4
Базель
1
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Базель
1 : 0
Айнтрахт
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала