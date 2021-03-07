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Фаузи Гулам
№31
Защитник
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Команда
Наполи
Возраст
30
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
суперкубок италии
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021
07 марта 2021
вс
22:45
минуты: 1' - 22'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 22' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
77'
77'
77'
03.03.2021
03 марта 2021
ср
20:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
4
Наполи
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
был в запасе
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Наполи
0 : 2
Сассуоло
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
0
Сассуоло
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
4
Аталанта
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
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