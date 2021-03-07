Фаузи Гулам
№31
Защитник
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Команда
Наполи
Возраст
30
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
Наполи
3 : 1
Болонья
07.03.2021 07 марта 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 22'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
3
Болонья
1
минуты: 1' - 22' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
77'
77'
77'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Беневенто
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2
Беневенто
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
Аталанта
4 : 2
Наполи
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
4
Наполи
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
Наполи
2 : 0
Парма
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2
Парма
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Верона
3 : 1
Наполи
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
3
Наполи
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
Наполи
6 : 0
Фиорентина
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
6
Фиорентина
0
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1
Специя
2
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 4
Наполи
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
1
Наполи
4
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Наполи
1 : 1
Торино
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
1
Торино
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Интер
1 : 0
Наполи
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
1
Наполи
0
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 1
Сампдория
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
Кротоне
0 : 4
Наполи
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Кротоне
0
Наполи
4
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
4
Рома
0
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
1 : 3
Милан
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1
Милан
3
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Наполи
0 : 2
Сассуоло
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
0
Сассуоло
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Беневенто
1 : 2
Наполи
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Беневенто
1
Наполи
2
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Наполи
4 : 1
Аталанта
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
4
Аталанта
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур