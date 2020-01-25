Дэвид Дэвис
№26
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Возраст
30
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Ковентри
0 : 0
Бирмингем Сити
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ковентри
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Бирмингем Сити
2 : 1
Блэкберн
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2
Блэкберн
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала