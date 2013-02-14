Вадим Курлович
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
28
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
БАТЭ
0 : 0
Фенербахче
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
БАТЭ
0
Фенербахче
0
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала