Марин Шкендер
№29
Вратарь
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Команда
Сендерийск
Возраст
41
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
Динамо
0 : 1
ПАОК
15.12.2010 15 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Динамо
0
ПАОК
1
был в запасе
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
Вильярреал
3 : 0
Динамо
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Вильярреал
3
Динамо
0
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
Брюгге
0 : 2
Динамо
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
0
Динамо
2
был в запасе
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
Динамо
0 : 0
Брюгге
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Брюгге
0
был в запасе