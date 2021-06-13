Мартин Хинтереггер №4 Защитник Подписаться

Команда Айнтрахт

Возраст 28

Рост 184

Вес 73

Отказывался от смартфона в пользу телефона-раскладушки и информацию из вотсап-чата в клубе получал от одноклубника. А в «Айнтрахте» его полюбили фанаты и сочинили песню Hinti Army Now (на манер известного хита группы Status Quo).