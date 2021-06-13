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Мартин Хинтереггер
№4
Защитник
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Команда
Айнтрахт
Возраст
28
Рост
184
Вес
73
Отказывался от смартфона в пользу телефона-раскладушки и информацию из вотсап-чата в клубе получал от одноклубника. А в «Айнтрахте» его полюбили фанаты и сочинили песню Hinti Army Now (на манер известного хита группы Status Quo).
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы
товарищеские матчи. сборные
германия. бундеслига
германия. кубок
лига наций. лига в
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020
13.06.2021
13 июня 2021
вс
19:00
Австрия
3 : 1
Северная Македония
13.06.2021
13 июня 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Чемпионат Европы, 1 тур
Австрия
3
Северная Македония
1
минуты: 1' - 90' / Чемпионат Европы, 1 тур