Клаудио Дадомо
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хайдук
1
АЕК
3
был в запасе
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
3
АЕК
0
был в запасе